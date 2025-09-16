Партнер Забарного в ПСЖ пропустить важливий матч – Хвіча дізнався вердикт щодо Ліги чемпіонів
Головний тренер ПССЖ Луїс Енріке має кадрові проблеми перед стартом Ліги чемпіонів.
До жовтня у ПСЖ не зіграють Усман Дембеле та Дезіре Дуе, які отримали травму під час гри за збірну Франції у кваліфікації до ЧС-2026.
Як повідомляє офіційний сайт ПСЖ, в лазареті опинився також захисник Лукас Беральдо. У бразильця травма лівої щиколотки. Він не зможе взяти участь у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти, а також у грі з Марселем.
Щодо Лі Канг-Іна та Хвічі Кварацхелії, то перший був присутнім на тренуванні, а грузин сконцентрувався на роботі в залі. Проте клуб налаштований оптимістично і вважає, що обидва гравці візьмуть участь у матчі Ліги чемпіонів.
Додамо, що Ілля Забарний найчастіше виходив у старті саме з Лукасом Беральдо.
