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Одноклубник Ярмоленка Керрол може переїхати в МЛС

21:04 74 Читать на русском
Одноклубник Ярмоленка Керрол може переїхати в МЛС
Енді Керрол / соцмережі

Форвард Вест Хема Енді Керрол може продовжити кар'єру в клубі МЛС.

Форвард Вест Хема Енді Керрол може переїхати в МЛС, повідомляє The Times. На англійця не розраховують у його нинішній команді.

Вест Хем Ярмоленка не буде продовжувати контракт з Керролом

Контракт завершується влітку цього року, і клуб не планує з ним його продовжувати.

Протягом цього сезону Керрол зіграв у 12 матчах АПЛ і не забив жодного гола.

Теги
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