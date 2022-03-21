Чемпіонат Португалії, 27 тур

Бенфіка – Ешторіл – 2:1

Голи: Рафа Сілва, 34, Гонсалу Рамуш, 53 – Франку, 90+3

Посеред тижня лісабонці здолали Аякс і вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів, де зустрінуться з Ліверпулем. У чемпіонаті справи "орлів" також йдуть на краще – це вже сьомий матч поспіль без поразок.

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Роман Яремчук вийшов у основі, однак героями були зовсім інші люди. Рафа Сілва забив один з найяскравіших голів сезону. Мініатюрний вінгер Бенфіки перехопив жахливий розіграш кутового, пробіг майже все поле, прибрав кількох гравців Ешторіла і закотив м'яч у ворота. Такому слалому позаздрить і Ліонель Мессі! По перерві Гонсалу Рамуш подвоїв перевагу "орлів", а на 63-й хвилині Яремчук поступився місцем Жоау Маріу. Ешторіл відквитав один м'яч на останніх секундах зустрічі.

Бенфіка під керівництвом Нельсона Веріссімо явно одужує, але говорити про боротьбу за чемпіонство важко – Спортінг попереду на 6 очок, а Порту на 9 (один матч в запасі).

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