Жирона та Рейнджерс досягли домовленості щодо переходу македонського форварда Бояна Міовскі. Як повідомляє журналіст Ніл Сола, трансфер передбачає 3,5 мільйона євро гарантованих та ще 3 мільйони у вигляді бонусів, а також 20% від наступного перепродажу футболіста.

Ця угода дозволяє каталонцям швидко компенсувати витрати на придбання гравця минулого сезону.

Міовскі перейшов у Жирону у 2024 році з Абердіна за 6 мільйонів євро. У складі іспанського клубу форвард провів 23 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Продаж Міовскі потенційно має прискорити перемовини іспанців щодо придбання форварда Динамо Владислава Ваната, угоду з яким планують фіналізувати найближчим часом.

