Вулверхемптон офіційно оголосив про підписання захисника збірної Чехії Ладіслава Крейчі. 26-річний футболіст перебрався з Жирони на правах оренди, а контракт містить опцію повноцінного трансферу. Він став першим чехом в історії "вовків".

В складі Жирони Ладіслав Крейчі провів 38 матчів, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом. До Жирони Крейчі приєднався зі Спарти за 8 мільйонів євро.

У березні 2022-го Крейчі дебютував за збірну Чехії у матчі з Польщею та забив три голи. Один із них увійшов в історію як найшвидший гол, забитий збірною Чехії.

Підписання Крейчі Вулверхемптон супроводив стильним відео, яке клуб розмістив у своїх соцмережах.

Our first ever Czech player



Welcome to Wolves, Ladislav Krejci ️ pic.twitter.com/VXZdiFlL7b — Wolves (@Wolves) August 28, 2025

