Федерація футболу Єгипту повідомила про смерть вінгера Модерн Ф'ючер. Ахмед Рефаат помер через проблеми з серцем.

Помер легенда Серії А – один із героїв епічного Скудетто "бандитів та пастухів"

11 березня під час матчу єгипетської ліги проти Аль-Іттіхада з Олександрії у 31-річного гравця Модерн Ф'ючер сталася зупинка серця, після чого він провів кілька днів, не приходячи до тями.

Його госпіталізували в Олександрії, а 25 березня перевели в Каїр для подальшого лікування. Він був виписаний 11 квітня, але продовжував проходити лікування і користуватися кардіостимулятором. Але його стан не поліпшувався і Рефат помер. Причина його смерті офіційно не розголошується, але вважається, що вона пов'язана з ускладненнями, спричиненими проблемами із серцем.

Минулого сезону Рефат провів п'ять матчів і забив два м'ячі за клуб у вищій лізі Єгипту. Також в активі вінгера сім ігор у складі збірної Єгипту, в яких він відзначився двома голами.

Мохамед Салах у своїх соцмережах виклав світлину з Рефатом і підтримав його близьких.