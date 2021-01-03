Екс-нападник Інтера Сандро Маццола визнав, що в його часи було чимало договірних матчів.

"Найбільший гріх, який може вчинити футболіст, – це продати матч.

"Вони відібрали у мене ногу, якою я забивав Борусії", – екс-захиснику Інтера ампутували кінцівки

Одного разу гравець Інтера навмисне забив у власні ворота. Коли ми спустились у роздягальню, то ледь не побили його до смерті. На жаль, у ті часи це було звичною справою. Бідності було значно більше", – цитує Маццолу Calciomercato.

Додамо, що форвард виступав у складі Інтера з 1960 по 1977 роки (417 матчів, 116 голів). За цей час команда чотири рази вигравала Серію А, та двічі – Кубок європейських чемпіонів.

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