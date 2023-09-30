Півзахисник Ноні Мадуеке повернувся травмованим з розташування молодіжної збірної Англії. Вінгер повинен був проходити реабілітацію, а замість цього розважався на вечірці, поки партнери не могли впоратися з Борнмутом (17 вересня). Кадри з Мадуеке потрапили в мережу.

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"Ми говорили з Ноні про це відео. Це те, чого вам слід уникати. Всі гравці повинні знати, що під час виступів за Челсі вам потрібно уникати цих речей. Це не було великою проблемою, але краще обходитися без такого. Він відновлюється після збірної, і ми оцінимо його форму", – наводить слова Почеттіно Football London.

Нагадаємо, у січні цього року Челсі заплатив ПСВ за Мадуеке 35 млн євро. Відтоді вінгер провів 15 матчів та відзначився 2 голами.

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