Напередодні Челсі у матчі 20-го туру АПЛ здобув мінімальну домашню перемогу над Крістал Пелас. Підопічним Грема Поттера вдалось перервати триматчеву безвиграшну серію, нарешті здобувши три очки.

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Гол в середині другого тайму забив німецький півзахисник Кай Хаверц. До загального успіху команди намагався прикластися кожен. Зокрема, іспанський кіпер "синіх" Кепа Аррісабалага знайшов чудовий спосіб, як потягнути час і познущатися з суперника. В одному з епізодів, коли м'яч вийшов за межі поля, він вирішив позагравати з уболівальниками. Отримуючи сферу, він відбивав її кулаками на трибуни – спочатку випадково, а потім спеціально, чим викликам овації фанатів.

Нагадаємо, за поєдинком з трибун спостерігав український півзахисник Михайло Мудрик, який вчора став гравцем Челсі. Українець підписав контракт на 8,5 років і був представлений на Стемфорд Брідж у перерві поєдинку з Крістал Пелас.

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