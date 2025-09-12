Півзахисник Евертона Джек Гріліш офіційно отримав нагороду найкращого гравця серпня в АПЛ.

30-річний партнер Віталія Миколенка оформив 4 асисти в трьох стартових матчах "ірисок" в чемпіонаті.

Конкурентами в боротьбі за нагороду Гріліша були Ріккардо Калафйорі (Арсенал), Уго Екітіке (Ліверпуль), Домінік Собослай (Ліверпуль), Марк Гехі (Крістал Пелас), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті), Жоао Педро (Челсі) та Антуан Семеньо (Борнмут).

Додамо, що Гріліш виступає за Евертон на правах сезонної оренди з Манчестер Сіті. В команду Пепа Гвардіоли англієць переходив за більш ніж 100 млн фунтів стерлінгів, але не зміг надовго стати ключовим гравцем "містян".

