Партнер Маліновського вилікувався від коронавірусу – він боровся з хворобою півтора місяця

Голкіпер Аталанти Марко Спортьєлло нарешті завершив боротьбу з коронавірусом.

"Протягом 48-и годин Спортьєлло двічі здавав тест на Covid-19, і обидва результати виявилися негативними. Невдовзі гравець пройде ретельне обстеження і зможе відновити індивідуальні тренування", – повідомляє прес-служба Аталанти.

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Одноклубник Маліновського дуже довго не міг побороти COVID-19. Вперше вірус у Марко виявили ще 20 березня (це був перший випадок захворювання в Аталанті), відтоді аналізи голкіпера тричі давали позитивний результат.

До слова, Спортьєлло був основним воротарем у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Валенсією та Аталантою (3:4), який назвали біологічною бомбою для Іспанії та Італії.

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Нагадаємо, Серія А пішла на вимушену паузу, спричинену пандемією коронавірусу, після 26 турів. Аталанта, набравши 48 залікових пунктів, розташувався на 4-й позиції турнірної таблиці, яка дає право кваліфікуватися у груповий раунд Ліги чемпіонів.