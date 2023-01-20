В Кубку Франції захисник Марселя Ерік Байлі грубо зіграв проти гравця Єра Муси Н'Діайє. Дисциплінарна комісія FFF вирішила дискваліфікувати гравця на сім матчів. Однак комісія забула повідомити про своє рішення керівництву клубу. Байлі та тренер команди Ігор Тудор дізналися про покарання від преси.

Захисник Манчестер Юнайтед у стрибку ледь не розірвав суперника – відео звірячого фолу"

Марсель шкодує, що конфіденційність дисциплінарного рішення не була дотримана до того, як було повідомлено про це клубу. Крім того, і перш за все, ми відзначаємо різницю в застосуванні шкали штрафів дисциплінарними комітетами FFF і LFP, в той час, як ці два органи впливають на одне й те саме змагання, наприклад у Лізі 1", – йдеться в прес–релізі Марселя.

Ерік Байлі отримав червону в Кубку Франції, який регламентується правилами FFF, але дискваліфікація розповсюджується й на матчі чемпіонату. За схожі фоли дисциплінарна комісія Ліги карає не настільки суворо. Таким чином, Байлі пропустить кубкову зустріч проти Ренну, яка запланована на п’ятницю.

Маліновський дебютував за Марсель брутальним підкатом – конкуренти змушують хвилюватися за українця