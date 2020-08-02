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Партнер Маліновського та зірка Ліверпуля очолили рейтинг захисників у топ-5 чемпіонатах Європи

18:03 - Читать на русском
Партнер Маліновського та зірка Ліверпуля очолили рейтинг захисників у топ-5 чемпіонатах Європи
Робін Госенс / фото із соцмереж

Легіонер Аталанти Робін Госенс став найрезультативнішим захисником у європейській топ-п'ятірці чемпіонатів.

1 серпня Аталанта провела свій останній матч сезону в Серії А, програвши Інтеру з рахунком 0:2, а Госенс втратив шанс вийти на одноосібне перше місце за системою гол+пас.

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Німець завершив сезон із доробком у 17 очок. Стільки ж у захисника Ліверпуля Трента Александра-Арнольда. Щоправда, англієць більше спеціалізувався на асистах, а от Госенс частіше забивав – 9 голів.

Саме ці два гравці очолили рейтинг захисників у топ-5 чемпіонатах Європи за кількістю результативних дій. До першої п'ятірки рейтингу також потрапили Ашраф Хакімі (Борусія Д), Макс Філіп (Аугсбург) та Ендрю Робертсон (Ліверпуль).

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Теги
Італія Ліверпуль Ліверпуль Аталанта Аталанта Трент Трент Александер-Арнольд Робін Робін Госенс
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