Захисник Жирони Давід Лопес пропустить кілька матчів за свою нестриманість.

Іспанець звинувачував арбітра Ортіса Аріаса в тому, що він висловлював зневажливі слова після час матчу з Альмерією, який відбувся 22 жовтня 2023 року. Давід Лопес перепросив, пояснивши, що "це була серйозна плутанина", утім, дисциплінарний комітет все ж вирішив розглянути справу.

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Перегляд відео довів, що судді матчу нічого образливого не вигукували. Технічний комітет арбітрів подав скаргу на гравця за наклеп. Як повідомляє AS, дисциплінарний комітет дискваліфікував Давіда Лопеса на чотири гри. Наразі захисник травмований, а покарання набирає чинності з неділі, 14 січня. Тобто, поки іспанець відновлюватиметься, його покарання пройде.

Давід Лопес виступає за Жирону з 2022 року. Загалом за каталонців він відіграв у 35 матчах, забивши п'ять голів та оформивши один асист.

Нагадаємо, що за Жирону виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

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