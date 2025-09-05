Рома продовжує підготовку в спортивному центрі імені Фульвіо Бернардіні в Трігорії попри від'їзд багатьох гравців на матчі збірних. За відсутності Артема Довбика форвард римлян Пауло Дибала продемонстрував розкішну форму. Він не милував воротарів Роми, відправляючи безліч м'ячів у сітку.

Як інформує Voce Giallorossa, головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні оголосив про три дні відпочинку – із суботи по понеділок. Отже, гравці "джаллороссі" повернуться до тренувань у вівторок вдень.