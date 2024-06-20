Партизан не матиме підтримки "12-го гравця" на єврокубковому поєдинку з киянами.

Матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2024/25 між Партизаном та Динамо пройде без вболівальників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – Динамо отримало першого суперника

Нагадаємо, у вересні 2023 року УЄФА покарав сербський клуб одним матчем без глядачів через дискримінаційну та расистську поведінку фанів у грі проти Норшеллана (0:1). Тоді Партизан за сумою двох матчів вилетів від данського клубу і з того часу більше не грав у турнірах під егідою УЄФА.

До слова, перший поєдинок Динамо проведе вдома 23/24 липня, а 30/31 липня зіграє на виїзді.

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