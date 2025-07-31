Партизан та Олександрія зіграють матч-відповідь в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Стартові склади команд і посилання на безкоштовну онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Партизан – Олександрія відбудеться сьогодні, 31 липня. Стартовий свисток на стадіоні в Белграді пролунає о 22:00 за київським часом.

Партизан – Олександрія: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

Де дивитися Партизан – Олександрія? Вболівальники зможуть безкоштовно переглянути сьогоднішній матч на платформі Київстар ТБ у разі першої реєстрації. Трансляція доступна на будь-якому зручному пристрої – смартфоні, планшеті, комп’ютері, Smart TV або через браузерну версію сервісу. За головними подіями гри також можна стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".

Нагадаємо, що тиждень тому Олександрія поступилася сербам з рахунком 0:2. Тепер "містянам" необхідно сподіватися на камбек у виїзному матчі. У разі успіху підопічні Кирила Нестеренка зіграють у наступному раунді проти переможця пари Мітьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія). Невдаха протистояння завершить участь у євросезоні 2025/26.

Стартові склади на матч Партизан – Олександрія

Партизан: М. Мілошевіч – Рогановіч, Джурджевіч, Шіміч, Стойковіч – Драгоєвіч, Карабельов – Угрешіч – Костіч, Тріфуновіч – Й. Мілошевіч

Олександрія: Шевченко – Скорко, Кампуш, Бехіратче, Ндіка – Шостак – Безерра, Козак, Мишньов, Цара – Амарал