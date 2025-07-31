Олександрія знову програла Партизану в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Після домашньої поразки 0:2 Олександрія активно розпочала матч-відповідь проти Партизана. Вже на 5-й хвилині гри в Белграді Безерра мав прекрасний момент, щоб забити, але пробив повз ворота.

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"Містяни" були дуже близькі до голу, але тут в гру втрутився вірменський арбітр. На 10-й хвилині Карен Налбандян показав червону картку Джоселіну Беіратче в дуже неоднозначній ситуації. Повтори епізоду показували, що тут можна було обійтись не тільки без червоної, а й зафіксованого фолу взагалі. Але VAR вирішив не переглядати момент.

Йован Мілошевіч ідеально реалізував штрафний удар з вбивчої позиції. Антон Боль вийшов замість Артема Козака, щоб посилити оборону після вилучення, але вже на 23-й хвилині Мілошевіч оформив дубль.

На 35-й хвилині Безерра знову мав шанс забити, але бразилець не зміг зменшити відставання Олександрії. Натомість Мілошевіч через кілька хвилин оформив хет-трик.

Вже перед самою перервою підопічні Кирила Нестеренка могла отримати ще одну червону після конфлікту Безерри з суперниками, але суддя вирішив, що гравець Партизана симулював, тому не покарав бразильського легіонера "містян".

В другому таймі Олександрія, здавалось, заспокоїла гру, але все зіпсувала друга жовта Ндіка. Вдев'ятьох українська команда зуміла заробити вилучення для суперників – червону отримав Стойковіч. Але це не зупинило сербів і Партизан забив вчетверте – Вукотіч відзначився на 63-й хвилині. Кулаков міг розмочити рахунок у компенсований час, але голкіперу опонентів вдалося зберегти суху перемогу.

В підсумку – ганебний виліт Олександрії із рахунком 0:6 за сумою двох матчів.