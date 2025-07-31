Між тріумфом у Стамбулі й андоррською ганьбою розташувалась прикра поразка Олександрії. Срібному призеру УПЛ дістався непростий, але прохідний суперник – у Партизана дуже мало футболістів з досвідом єврокубків, та і загалом склад сіренький. За рік після динамівського розгрому цей колектив точно не став сильнішим. Ймовірно, сербі навіть слабші.

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Підопічні 33-річного Кирила Нестеренка зуміли підтвердити цей факт на ділі. Олександрійці домінували в першу годину зустрічі, а статистика заслуговує на відзнаку. 20:13 за ударами (11:5 до перерви), 11:1 за кутовими, 59% володіння – це дуже круто. "Аграрії" грали у агресивний футбол, з хорошою позиційною роботою, шикарним пресингом і реакцією на втрати. В одній з атак вони тричі за 30 секунд повернули м'яч на чужій третині.

Команда створила мінімум три гольових нагоди, але не реалізувала жодної й пропустила два голи. Проблемою стала відсутність чистого й ефективного нападника, яким був Філіппов – а також відсутність опорника. Його у складі немає взагалі. Партизан цим скористався, відзначившись у контратаці після кутового й скориставшись відсутність Шостака в потрібній зоні.

Відставання у два голи, відсутності кадрового посилення ставить та проблеми з фізичною готовністю після 60-х хвилин – ось із чим Олександрія підходить до матчу-відповіді. Вихід до наступного раунду за такого розкладу опинився під величезним сумнівом. При цьому важко зрозуміти, чи може Олександрія додати в тактичному плані. Після першої гри здалося, що команда вже продемонструвала свій максимум.

А може і не треба нічого змінювати? Партизану було дуже важко проти підопічних Кирила Нестеренка. Всього один забитий гол міг серйозно закрутити інтригу – і зараз нічого не змінюється. Між тим, наша команда створювала класні моменти. Не вистачило тільки завершення.

От тільки фінішинг можна натренувати тільки в системному аспекті. Тренер може вказати, у які зони слід забігати, куди подавати та кому залишатись на підбиранні – однак виконати епізод він не здатний. Олександрії критично бракує виконавців, а діру в опорній зоні просто нічим заповнити. Хіба що 19-річним Ващенком, якого іноді підтягували до основи в попередньому сезоні.

Крім того, варто враховувати гру за чужих трибун – і це трибуни в Белграді. Вони чинитимуть не менший тиск, ніж турки у Стамбулі. Сербський колектив ще й довів здатність карати за найдрібніші помилки, однак в цілому їхній рівень гри дуже слабенький. Із таким футболом Партизану буде важко дійти до основного етапу, і навіть Олександрія має шанс шокувати балканців.

"Аграріям" просто потрібно забити перший гол, не пропускаючи. До 60-ї хвилини бажано забити й другий, але спочатку варто відкрити рахунок. Благо, нових кадрових втрат у "жовто-чорних" немає (у лазареті залишаються Шулянський і Беляєв).

Могло навіть бути підсилення – два дні тому клуб оголосив про підписання нападника з Ксамакса (вихованця ПСЖ), але у заявці на матч його немає. Аналогічна історія з 24-річним опорником із Крузейро. На жаль, клуб не встиг зробити це до єврокубків.

Орієнтовні склади на матч Партизан – Олександрія

Партизан: Круніч – Рогановіч, Джурджевіч, Сіміч, Юрчевіч – Угрешіч – Костіч, Вукотіч, Карабельов, Тріфуновіч – Мілошевіч

Олександрія: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беїратше, Ндіка – Ващенко – Безерра, Ковалець, Мишньов, Цара – Амарал

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Букмекери вважають Партизан беззаперечним фаворитом. Із ними доведеться погодитись. Олександрії буде дуже важко пройти далі – але здаватись до стартового свистка не слід. Усі говорить про шанси "жовто-чорних" так, ніби тренерський штаб не проводив аналіз першої зустрічі й не готувався до суперника впродовж тижня. Так не буває.

Підопічні Кирила Нестеренка точно матимуть гольові нагоди. Ризикнемо поставити на гол у ворота сербів, але чи вдасться зробити більше? Будемо дивитись. Робити прогноз на точний рахунок не станемо, але "аграрії" точно дадуть бій.

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