Півзахисник Кривбаса Юрій Вакулко, який свого часу пограв за сербський Партизан, оцінив шанси Динамо в протистоянні з першим суперником у єврокубках цього сезону.

"Вважаю, що Партизан – гідний суперник рівня Ліги чемпіонів. Могло бути й гірше. Сильні сторони – вболівальники та їх підтримка. Слабкі сторони – це нестабільність складу, тому що кожні пів року змінюється команда, приходить багато легіонерів. Думаю, що і в це трансферне вікно вони наберуть дуже багато новачків, що не зіграні між собою. Це може стати мінусом.

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Що можу пригадати, коли перебував у Партизані? Це команда з великою історією, гарними вболівальниками. У клубі присутній постійний тиск з боку людей щодо чемпіонського титулу. Завдання було вигравати у кожному матчі, тому був певний тиск. Запам’яталися також добрі люди у клубі. Все було добре, але я тоді був молодий і не готовий ще до такого тиску та такого рівня.

Прогноз на це протистояння? Багато залежить від того, як Динамо підійде до цих матчів, в якому стані повернуться гравці збірної. Вважаю, що Динамо має проходити команду рівня Партизана", – розповів Вакулко в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, сербський Партизан стане суперником Динамо в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться 23/24 липня, а матч-відповідь пройде 30/31 липня 2024 року.

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