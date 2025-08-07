Вільяреал на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення угоди з Томасом Партеєм. Ганець підписав контракт із "жовтою субмариною" до кінця сезону 2025/26.

Скандальний екс-партнер Зінченка прийшов на суд в справі про зґвалтування – він хоче перебратися до іншого українця

Раніше Патрей був звинувачений у зґвалтуванні жінки. У зв'язку з цим фанати команди були незадоволені тим, що клуб вирішив підписати такого гравця.

"Клубу відомо, що гравець бере участь у судовому розгляді в Англії. Гравець рішуче наполягає на своїй невинності і заперечує всі пред'явлені йому звинувачення. Клуб поважає презумпцію невинуватості як основоположний принцип і очікує рішення суду, який буде зобов'язаний прояснити обставини справи. З огляду на британське законодавство, що регулює поточні судові розгляди, клуб не буде коментувати це питання.

Футбольний клуб Вільяреал хотів би чітко підтвердити свою тверду прихильність повазі та різноманітності і засуджує будь-які акти насильства в усіх їх формах, будь то гендерне, дискримінаційне, расистське, ксенофобське або поведінка, що принижує людську гідність", – йдеться в заяві Вільяреала.

Нагадаємо, у Вільяреалі грає український воротар Яків Кінарейкін.

Дьокереша висміяли через провальну гру та живіт, Зінченко-привид – Арсенал програв Вільяреалу в матчі з 5 голами (ВІДЕО)