toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ

Парма завдяки двом пенальті сенсаційно здолала Наполі

22:32 - Читать на русском
Парма завдяки двом пенальті сенсаційно здолала Наполі
Парма – Наполі – 2:1 / Faisal HQ

Наполі на виїзді поступився Пармі у рамках 35-го туру Серії А. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 35-й тур

Парма – Наполі – 2:1

Голи: Капрарі, 45+3 (пен), Кулусевскі, 87 (пен) – Інсіньє, 54 (пен)

Інтер – Фіорентина – початок о 22:45

Лечче – Брешія – початок о 22:45

Сампдорія – Дженоа – початок о 22:45

СПАЛ – Рома – початок о 22:45

Торіно – Верона – початок о 22:45

Наполі, який у разі перемоги піднімався у зону єврокубків, зустрічався із абсолютно немотивованою Пармою – до єврокубків "хрестоносцям" далеко, а зона вильоту їм не загрожувала. З перших хвилин неаполітанці виглядали впевненіше. Вже на 3-й хвилині вони могли відкривати рахунок – Політано відкрився у штрафному і в дотик пробив по центру воріт, однак голкіпер виявився на місці. Майже увесь перший тайм гості провели на половині полі суперника, але до голу ніяк не доходило. У компенсований час, за фол у штрафному майданчику, арбітр призначив одинадцятиметровий в ворота неаполітанців. Його реалізував Капрарі – голкіперу не вдалось вгадати кут удару.

Мілан – Аталанта: "россонері" мають катастрофічні втрати перед грою з Маліновським і компанією

Одразу по перерві пенальті заробили і гості – Інсіньє зрівняв рахунок. Неаполітанці пішли у атаку і створили ще кілька небезпечних моментів, але їх щоразу підводила реалізація. "Хрестоносці" відчайдушно оборонялись і під час контратаки на 87-й заробили ще один одинадцятиметровий. Вперед їх вивів Кулусевскі, який низом пробив під праву стійку – воротар не зміг врятувати свою команду. Фінальний свисток зафіксував перемогу Парми – 2:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

blog_ava
Ребров не прийняв пропозицію Суркіса – Динамо може очолити добре відомий українцям іноземець
10:15
17344
Теги
Італія СПАЛ СПАЛ Рома Рома Сампдорія Сампдорія Брешія Брешія Торіно Торіно Верона Верона Лечче Лечче Фіорентина Фіорентина Дженоа Дженоа Інтер Інтер Наполі Наполі Парма Парма
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
17
хв
Інгулець
17:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук