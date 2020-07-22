Парма завдяки двом пенальті сенсаційно здолала Наполі

Чемпіонат Італії 2019/20, 35-й тур

Парма – Наполі – 2:1

Голи: Капрарі, 45+3 (пен), Кулусевскі, 87 (пен) – Інсіньє, 54 (пен)

Інтер – Фіорентина – початок о 22:45

Лечче – Брешія – початок о 22:45

Сампдорія – Дженоа – початок о 22:45

СПАЛ – Рома – початок о 22:45

Торіно – Верона – початок о 22:45

Наполі, який у разі перемоги піднімався у зону єврокубків, зустрічався із абсолютно немотивованою Пармою – до єврокубків "хрестоносцям" далеко, а зона вильоту їм не загрожувала. З перших хвилин неаполітанці виглядали впевненіше. Вже на 3-й хвилині вони могли відкривати рахунок – Політано відкрився у штрафному і в дотик пробив по центру воріт, однак голкіпер виявився на місці. Майже увесь перший тайм гості провели на половині полі суперника, але до голу ніяк не доходило. У компенсований час, за фол у штрафному майданчику, арбітр призначив одинадцятиметровий в ворота неаполітанців. Його реалізував Капрарі – голкіперу не вдалось вгадати кут удару.

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Одразу по перерві пенальті заробили і гості – Інсіньє зрівняв рахунок. Неаполітанці пішли у атаку і створили ще кілька небезпечних моментів, але їх щоразу підводила реалізація. "Хрестоносці" відчайдушно оборонялись і під час контратаки на 87-й заробили ще один одинадцятиметровий. Вперед їх вивів Кулусевскі, який низом пробив під праву стійку – воротар не зміг врятувати свою команду. Фінальний свисток зафіксував перемогу Парми – 2:1.

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