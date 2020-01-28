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Парма продовжила контракт з Бруну Алвешем

15:40 108 Читать на русском
Парма продовжила контракт з Бруну Алвешем
Бруну Алвеш / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник збірної Португалії Бруну Алвеш ще півтора року виступатиме в Італії.

Італійська Парма оголосила про продовження співпраці з капітаном команди Бруну Алвешем, повідомляє офіційний сайт клубу. 38-річний захисник пролонгував угоду з "хрестоносцями" до літа 2021 року.

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Нагадаємо, португалець розпочав свою професіональну кар’єру футболіста у 1999 році у Порту. Окрім вищезгаданих клубів він встиг пограти у португальських Фаренсе та Віторії, грецькому клубі АЕК, російському Зеніті, турецькому Фенербахче, італійському Кальярі та шотландському Рейнджерсі. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1 млн євро.

У поточному сезоні Алвеш зіграв за свою команду у всіх турнірах 18 матчів, результативними діями не відзначався.

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Італія Серія А Бруну Алвеш Бруну Алвеш Парма Парма
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