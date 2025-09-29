У рамках програми дня в 5-му турі італійської Серії А 2025/26 було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2025/26, 5-й тур

Парма – Торіно – 2:1

Голи: Пельєгріно, 36 (пен), 72 – Нгонге, 50

Дженоа – Лаціо – початок о 21:45

Довбик отримав від Джеко цінну пораду – Артем розкрив усі карти

Парма здобула першу перемогу в новому чемпіонаті, перегравши у рідних стінах Торіно. Героєм доволі рівного матчу став Матео Пельєгріно. На 36-й хвилині він відкрив рахунок, реалізувавши пенальті – Нгонге відіграв цей гол на старті другого тайму, однак на 72-й хвилині Пельєгріно відновив перевагу господарів. 2:1.

Цей гол став останнім у зустрічі. "Хрестоносці" покинули зону вильоту, піднявшись з 18-ї одразу на 13-ту позицію. Щоправда, трійка аутсайдерів залишається у двох залікових балах позаду. Туринці ближчі до неї на один пункт.

Довбик голом приніс Ромі перемогу у дебютному матчі в основі при Гасперіні – фатальне невезіння суперника