Парма виграла апеляцію, з неї не зніматимуть 5 очок

Парма виграла апеляцію в італійському федеральному суді. Пармезанці виплатять штраф, але з них не зніматимуть очки.

Федеральний апеляційний суд скасував покарання в мінус п'ять очок для Парми в новому сезоні Серії А, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Також дискваліфікація Емануеле Калайо, через повідомлення якого Парма була звинувачена в договірному матчі, скорочена до грудня цього року.

Втім, "хрестоносці" заплатять грошовий штраф на суму 20 тисяч євро.

Парма повернулася в еліту італійського футболу через три роки після банкрутства. Це третє підвищення в класі для команди за останні 3 роки.