Парма в більшості перестріляла Торіно

Парма у важкому матчі в рамках 6-го туру італійської Серії А здолала Торіно. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Жвавий старт зустрічі на свою користь першими обернули пармезанці. Уже на 2-й хвилині Жервінью утік на побачення із Сірігу, але не пошкодував м'яч для одноклубника й вивів фактично на порожні ворота Кулусевскі – Деян не промахнувся.

Мілан у меншості поступився Фіорентині, Лечче не зупинив Рому, Лаціо розгромив Дженоа: 6-й тур Серії А, матчі неділі

Та вже за 10 хвилин "бики" відігралися. Верді виконав навіс із лівого флангу, який проігнорували всі оборонці, а Крістіан Ансальді без перешкод головою переправив м'яч у дальній кут – 1:1! На кілька хвилин команди заспокоїлися, а потім роль першої скрипки приміряв Бремер. Бразильський оборонець Торіно за 8 хвилин примудрився заробити два "гірчичники" та ще й привіз пенальті у власні ворота.

Щоправда, Сірігу впевнено парирував удар Жервінью з позначки, залишивши гостей у грі. Такий перформанс голкіпера збірної Італії надихнув партнерів і під завісу тайму туринці навіть вийшли вперед. Це Андреа Белотті впевнено реалізував одинадцятиметровий, який же на собі й заробив.

Та піти на перерву лідером "бикам" не судилося. На третій доданій арбітром хвилині хлопці Маццаррі проспали пас Кулусевскі з глибини, а Андреас Корнеліус впевнено пробив під перекладину – 2:2!

Другий тайм виявився біднішим на моменти. Парма та Торіно лише лічену кількість разів доводили справу до акцентованих ударів і, здавалося б, матч рухається до результативної нічиєї. Та все змінилося на 88-й хвилині: хтось із оборонців Торіно невдало зупинив простріл із правого флангу, а джокер господарів Роберто Інглезе з кількох метрів відправив м'яч у сітку.

Отже, 3:2 – перемога Парми, що дозволила "хрестоносцям" піднятися на 9-те місце в Серії А (9 очок). Торіно залишився на 8-й сходинці (ті ж 9 балів).

Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікенду