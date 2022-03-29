Італійська футбольна спільнота продовжує підтримувати Україну під час повномасштабної війни з Росією.

На платформі CharityStars Парма проводить аукціон. Були розміщені футболки з прапорами України і закликом "ні війні", в яких "жовто-сині" грали з Чіттаделлою 11 березня, інформує офіційний сайт клубу.

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Перші п'ять футболок були продані 25 березня за більш ніж тисячу євро. До 1 квітня є нагода придбати інші п'ять форм (Нванкво Сімі, Енріко Дельпрати, Мартіна Терка, Ботонда Балоги й Анж-Йоана Бонні) за посиланням.

Виручені кошти від двох аукціонів підуть на підтримку українських біженців у Пармі.

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