"Хрестоносці" на правах вільного агента підписали форварда Граціано Пелле. Контракт розрахований до завершення нинішнього сезону, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Останнім клубом Пелле був китайський Шаньдун Лунен. У поточній кампанії 35-річний італієць провів 22 матчі за команду, у яких забив вісім м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що Пелле раніше вже виступав за Парму, у сезоні 2011/12 зіграв 14 матчів і забив два голи. Також у активі досвідченого нападника 20 поєдинків за національну збірну Італії, у яких він відзначився 9-ма голами.

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