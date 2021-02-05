Парма повернула в Серію А екс-нападника збірної Італії
Парма продовжує підсилювати свій склад навіть після закриття трансферного вікна.
"Хрестоносці" на правах вільного агента підписали форварда Граціано Пелле. Контракт розрахований до завершення нинішнього сезону, повідомляється на офіційному сайті клубу.
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Останнім клубом Пелле був китайський Шаньдун Лунен. У поточній кампанії 35-річний італієць провів 22 матчі за команду, у яких забив вісім м'ячів та віддав дві результативні передачі.
Відзначимо, що Пелле раніше вже виступав за Парму, у сезоні 2011/12 зіграв 14 матчів і забив два голи. Також у активі досвідченого нападника 20 поєдинків за національну збірну Італії, у яких він відзначився 9-ма голами.
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