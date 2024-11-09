Італія, Серія А, 12-й тур

Венеція – Парма – 1:2

Голи: Ніколуззі, 5 – Валері, 17, Бонні, 68

Кальярі – Мілан – 3:3

Голи: Дзортеа, 2, Дзаппа, 53, 89 – Леау, 15, 40, Абрахам, 69

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У першому матчі дня Венеція приймала Парму. Команди у турнірній таблиці розділяло лише одне очко й одразу 4 сходинки. Господарі забили вже на старті зустрічі: Орістаніо навісив у воротарський з правого флангу, захисник пролетів повз м'яч і сфера потрапила до Нікролуззі, який влучно пробив у дальній кут. Однак ще до середини тайму пармезанці відігрались – Валері з далекої відстані низом поцілив у правий кут.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Пох'янпало вивів Венецію вперед, але положення поза грою залишило рахунок без змін. А вже за 5 хвилин Бонні, який тільки вийшов на заміну, встиг першим на добивання і Парма повела. Підопічні Ді Франческо мали втричі більшу перевагу у володінні м'ячем, але врятувати бодай нічию так і не зуміли. Перемога принесла Пармі 12 очок і підняла на чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці Серії А. Венеція з 8-ма пунктами остання.

У ще одному матчі Кальярі та Мілан влаштували справжній бойовик. Стимул у господарів був просто шалений – востаннє вони перемагали "россонері" ще 25 років тому. Вже на 2-й хвилині сардинці вийшли вперед: після подачі з кутового м’яч відскочив до Дзортеа, і той метрів з 12-ти пробив поміж частокіл гравців і голкіпера. На 15-й хвилині Рейндерс підхопив м’яч в середині поля, обіграв двох захисників і зробив закидання на хід Леау – той увірвався у воротарський і закинув за комірець кіперу Кальярі – 1:1.

В середині тайму Пікколі отримав закидання з глибини, під тиском двох суперників увірвався у штрафний і зумів пробити повз голкіпера. VAR, однак, зафіксував офсайд і рахунок залишився незмінним. Вже у доданий час Ауджелло видав божевільну діагональ на дальню стійку, і Дзаппа в дотик переправив м'яч у сітку. Але знову офсайд відібрав гол у Кальярі.

На 69-й хвилині Абрахам, який тільки вийшов на заміну, вивів Мілан вперед: Пулішіч пробив з гострого кута, голкіпер у стрибку призупинив політ м’яча, але той пройшов далі прямісінько на ногу Таммі, який вже чатував на стійці. На останній хвилині Ауджелло видав розкішну діагональ на правий фланг і Дзаппа у дотик перевів у дев'ятку, оформивши дубль. Цікаво, що за всю свою кар'єру він забив лише 1 гол в Серії, а в матчі з Міланом відвантажив у ворота суперника одразу три (один не зарахували). Нічия принесла Мілану 18 очок і сьому сходинку турнірної таблиці Серії А, Кальярі з 10-ма пунктами шістнадцятий.

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