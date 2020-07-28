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Парма – Аталанта: Маліновський втратив місце в основі – онлайн-трансляція матчу Серії А

19:56 - Читать на русском
Парма – Аталанта: Маліновський втратив місце в основі – онлайн-трансляція матчу Серії А
Парма – Аталанта: онлайн-трансляція матчу 28 липня 2020

Парма та Аталанта зустрічаються у 37 турі чемпіонату Італії 2019/20. Руслан Маліновський опинився в запасі. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

43’ Деян Кулусевскі
 
Руслан Маліновський 70’
43’ Деян Кулусевскі
70’ Руслан Маліновський

Показ гри – на каналі "Футбол 3". Матч, як і онлайн-трансляція Парма – Аталанта, стартує на "Футбол 24" о 20:30. Маліновський після нереалізованого пенальті в Мілані на Сан-Сіро сьогодні опинився за межами стартового складу. Хавбека збірної України підміняє Маріо Пашаліч за відсутності травмованого Ілічіча – лідера команди Гасперіні. Відзначимо, що Аталанта все ще бореться за медалі: бергамаски відстають на 1 бал від Інтера та мають рівну кількість очок з Лаціо. Безпрограшна серія "Богині" у всіх турнірах налічує 18 матчів. Парма востанє перемагала Аталанту ще 6 років тому, команда посідає 11-е місце.

"Маліновський отримав своє покарання": Італія лютує після змарнованого українцем пенальті в Мілані

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Теги
Італія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Парма Парма Парма - Аталанта
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