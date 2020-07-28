Парма – Аталанта: Маліновський втратив місце в основі – онлайн-трансляція матчу Серії А

Показ гри – на каналі "Футбол 3". Матч, як і онлайн-трансляція Парма – Аталанта, стартує на "Футбол 24" о 20:30. Маліновський після нереалізованого пенальті в Мілані на Сан-Сіро сьогодні опинився за межами стартового складу. Хавбека збірної України підміняє Маріо Пашаліч за відсутності травмованого Ілічіча – лідера команди Гасперіні. Відзначимо, що Аталанта все ще бореться за медалі: бергамаски відстають на 1 бал від Інтера та мають рівну кількість очок з Лаціо. Безпрограшна серія "Богині" у всіх турнірах налічує 18 матчів. Парма востанє перемагала Аталанту ще 6 років тому, команда посідає 11-е місце.

"Маліновський отримав своє покарання": Італія лютує після змарнованого українцем пенальті в Мілані