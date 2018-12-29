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Парма – Рома – 0:2 – відео голів та огляд матчу

30 грудня 07:30 0 Читать на русском
Парма – Рома – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Парма – Рома – 0:2 / ФК Рома

У матчі 19 туру Серії А Рома на виїзді перемогла Парму. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Італія. Серія А, 19 тур

Парма – Рома – 0:2

Голи: Крістанте, 58, Ундер, 75

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Рома у 19 турі Серії А завітала в гості на Енніо Тардіні до Парми. Римлянам необхідно було перемагати, щоб не відставати від топ-4.

Усі голи були забиті в другому таймі. Спочатку на 58-й хвилині ворота Луїджі Сепе вразив Браян Крістанте, а за 15 хвилин до завершення основного часу поставив крапку в матчі Дженгіз Ундер.

Рома після 19 турів набрала 30 очок і посідає 5 сходинку в турнірній таблиці Серії А, Парма завершила перше коло на 12 позиції з 25 очками.

Італія19 турЕнніо Тардіні (Парма)

Парма - Рома: Субота 29 грудня 2018

Парма
Матч завершено
0 : 2
Рома
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Італія Відеоновини Парма Парма Рома Рома Парма - Рома
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