Парма – Рома – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 19 туру Серії А Рома на виїзді перемогла Парму. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Італія. Серія А, 19 тур

Парма – Рома – 0:2

Голи: Крістанте, 58, Ундер, 75

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Рома у 19 турі Серії А завітала в гості на Енніо Тардіні до Парми. Римлянам необхідно було перемагати, щоб не відставати від топ-4.

Усі голи були забиті в другому таймі. Спочатку на 58-й хвилині ворота Луїджі Сепе вразив Браян Крістанте, а за 15 хвилин до завершення основного часу поставив крапку в матчі Дженгіз Ундер.

Рома після 19 турів набрала 30 очок і посідає 5 сходинку в турнірній таблиці Серії А, Парма завершила перше коло на 12 позиції з 25 очками.