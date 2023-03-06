У першому матчі Бенфіка здолала свого суперника на виїзді з рахунком 2:0. Брюгге перебуває в глибокій кризі – в останньому турі чемпіонату Бельгії команда Романа Яремчука поступилася Остенде з рахунком 0:3. Бельгійцям потрібне диво, щоб вийти до чвертьфіналу ЛЧ.

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"Виступ проти Остенде був несподіваним, тому що до цього я бачив команду, яка йшла в правильному напрямку. Пам'ятаючи про перший матч із Бенфікою, я безумовно впевнений у собі. Ліга чемпіонів – інше змагання, і, сподіваюся, воно додасть нам нового імпульсу.

У першому матчі з Бенфікою результат гри вирішили дві помилки, але в іншому різниця між командами була не така велика. Сподіваюся, що завтра ми знову проведемо свою найкращу гру. Чи сумніваюся я в собі після цих посередніх результатів? Ні, ніколи. Ви зараз можете спостерігати нерівності, які притаманні початку процесу будівництва", – наводить Sporza слова Паркера.

Матч Бенфіка – Брюгге відбудеться у вівторок, 7 березня.

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