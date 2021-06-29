Паркер покинув Фулхем і відразу очолив прямого конкурента "котеджерів"
29 червня 18:35 - Читать на русском
Скотт Паркер вирішив попрощатися з Фулхемом заради іншого учасника Чемпіоншипу.
Англійський фахівець узгодив 3-річний контракт з Борнмутом, інформує офіційний сайт "вишень".
Вест Бромвіч знайшов нового тренера
Днями Паркер покинув Фулхем, який не зміг вберегти від вильоту з АПЛ. Борнмут минулий сезон проводив у Чемпіоншипі і дістався плей-офф. Підопічні тоді ще Джонатана Вудгейта у півфіналі поступилися майбутньому тріумфатору – Брентфорду (1:0; 1:3).
Додамо, що новий розіграш Чемпіоншипу стартує 7 серпня. Паркер дебютує на чолі Борнмута матчем проти ще одного невдахи АПЛ – Вест Бромвіча.
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