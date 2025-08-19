Париж підписує гравця збірної Німеччини – він виступав за ПСЖ
Воротар Айнтрахта Кевін Трапп продовжить кар'єру в Лізі 1.
ФК Париж незабаром підпише голкіпера збірної Німеччини Кевіна Траппа. За даними L'Equipe, 35-річний воротар прибув до французької столиці у вівторок для проходження медичного обстеження. Якщо він отримає схвалення, то зможе підписати трирічний контракт.
Німець отримуватиме приблизно ту ж зарплату, що і в Айнтрахті, але матиме триваліший контракт – його угода з клубом з Франкфурта розрахована всього на один сезон.
Щоб викупити Траппа, Париж заплатить близько 1 мільйона євро.
Кевін захищав кольори ПСЖ з 2015 по 2019 рік. З 2017 року він викликається до збірної Німеччини.
