ФК Париж незабаром підпише голкіпера збірної Німеччини Кевіна Траппа. За даними L'Equipe, 35-річний воротар прибув до французької столиці у вівторок для проходження медичного обстеження. Якщо він отримає схвалення, то зможе підписати трирічний контракт.

Німець отримуватиме приблизно ту ж зарплату, що і в Айнтрахті, але матиме триваліший контракт – його угода з клубом з Франкфурта розрахована всього на один сезон.

Щоб викупити Траппа, Париж заплатить близько 1 мільйона євро.

Кевін захищав кольори ПСЖ з 2015 по 2019 рік. З 2017 року він викликається до збірної Німеччини.

