Ліонель Мессі прибув до Парижа, заради пересування аргентинської зірки влада міста перекрила рух на дорогах, повідомляє ESPN.

Фанати ПСЖ влаштували Мессі шалений прийом – відео з Парижа

Екс-форвард Барселони перебуває за крок від підписання контракту з ПСЖ. Віце-чемпіон Франції вже встиг анонсувати трансфер 34-річного нападника. Ліонель приєднається до парижан на правах вільного агента.

Мессі раніше домовився щодо продовження співпраці з Барсою, але фінансові обмеження Ла Ліги унеможливили цю угоду, тому аргентинець перейшов у ПСЖ.

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