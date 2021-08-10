Париж перекрили заради Мессі
18:16 - Читать на русском
Столиця Франції паралізована через трансфер Ліонеля Мессі.
Ліонель Мессі прибув до Парижа, заради пересування аргентинської зірки влада міста перекрила рух на дорогах, повідомляє ESPN.
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Екс-форвард Барселони перебуває за крок від підписання контракту з ПСЖ. Віце-чемпіон Франції вже встиг анонсувати трансфер 34-річного нападника. Ліонель приєднається до парижан на правах вільного агента.
Мессі раніше домовився щодо продовження співпраці з Барсою, але фінансові обмеження Ла Ліги унеможливили цю угоду, тому аргентинець перейшов у ПСЖ.
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