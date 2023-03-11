На сайті компанії з'явилося офіційне звернення до Зеленського щодо рішення Ради національної безпеки і оборони України запровадити санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких — букмекерські контори.

Букмекери наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення до них жодного разу не надходили запити від СБУ щодо роз’яснень зупинки франшизи в Росії.

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Про що йдеться в тексті звернення до президента

Букмекер наголосив, що Parimatch – бренд, який було створено українцями і яким володіють українці. До того ж у березні 2021 року компанія отримала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та онлайн-казино. За 2 роки було сплачено понад 850 мільйонів гривень податків, зборів та ліцензійних платежів до держбюджету України.

З початку повномасштабної війни бренд Parimatch припинив діяльність на території Росії, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора. Підтвердженням вказаного є офіційний висновок міжнародної юридичної компанії Mayer Brown. Окрім того, у грудні 2022 року компанія виграла суд щодо захисту ділової репутації проти ЗМІ, яке маніпулювало та відверто фальсифікувало факти, з метою руйнування ділової репутації.

Зараз ТОВ "Паріматч" на постійній основі допомагає країні у боротьбі з ворогом та підтримує населення. Компанія має численні державні і військові подяки, зокрема від Президента України. Загальна сума допомоги складає понад 500 мільйонів гривень.

Однак після початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України окремими працівниками Служби безпеки України створюється тиск на компанію. Йдеться як про блокування роботи платіжних систем та вплив на банківську систему і її менеджерів, так і створення підґрунтя щодо відкриття кримінальних справ за тяжкими статтями, такими як державна зрада, здійснення колабораційної діяльності працівникам компанії та партнерам.

Разом із тим в соцмережах і медіа розповсюджувалася маніпулятивна і недостовірна інформація, фальсифікувалися дані щодо компанії, її власників, з метою руйнування ділової репутації, та висвітлення компанії в негативному світлі. Постійно робилися безпідставні спроби внести компанії холдингу до санкційних списків. Десятки компаній холдингу постійно додаються до цих списків не маючи ніякого обґрунтування без розслідувань або судових рішень.

При цьому компанія залишається платником податків і роботодавцем для більш ніж 2000 українців.

Букмекер зазначив, що протягом усього часу військового вторгнення Росії в Україну до них не поступали запити від СБУ щодо роз'яснень зупинки франшизи в державі-агресорці. Поодинокі контакти ж мали характери погроз і вимагання. Ці дії призводять до неможливості вести бізнес, допомагати армії та громадянам України.

Вважаємо, що це є спланованою кампанією проти ТОВ "Паріматч" і колективу, бренду Parimatch та проти всього українського бізнесу в цілому, – підкреслюють у компанії.

Наразі ТОВ "Паріматч" звертається до президента України, який є гарантом додержання Конституції, а також просить доручити перевірити викладені факти та здійснити відповідні дії щодо всіх неправомірних порушень з боку Служби безпеки України.

Ми готові до публічного обговорення, готові відповісти на всі питання медіа і правоохоронних органів, а також готові захищати свою позиції у суді. Економічний тиск СБУ має бути викоріненим, як і російські загарбники, – йдеться у зверненні до Зеленського.