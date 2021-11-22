Parimatch Ukraine, перший ліцензійний онлайн-букмекер в Україні, запустив рекламну кампанію, в якій знялися зірки футбольного клубу Челсі: Маркос Алонсо, Сесар Аспілікуета та Тіагу Сілва.

Рекламний ролик за участю ФК Челсі – партнерів Parimatch Ukraine і переможців Ліги чемпіонів 2020/21 – був знятий київською студією Electric Sheep Film. Кампанія "Обрані перемагати" була створена за мотивами легенд про короля Артура, зокрема "Меч у камені".

"Легенди про короля Артура були універсальним джерелом натхнення протягом багатьох століть, і ми щасливі, що Челсі зголосилися дослідити їх разом із нами в новому ролику. Ідея кампанії полягає в переплетенні минулого, теперішнього та майбутнього, і за сюжетом гравці ФК Челсі стають "обраними" – гідний титул для чинних чемпіонів Європи. Працювати з Челсі завжди велике задоволення, і ми з нетерпінням чекаємо на нові перемоги клубу в цьому сезоні", – відзначила Катерина Амірханова, креативна директорка Parimatch Tech.

"На початку цього сезону, коли ми підписали партнерський договір із Parimatch, ми обіцяли, що майбутні спільні кампанії будуть наповнені сміливістю та інноваціями. Новий рекламний ролик є свідченням того, що ми дотримали слова. Протягом найближчих місяців Сесар, Тіагу та Маркос з усіх екранів Європи покажуть, що вони дійсно "обрані", – сказав Ґaй Лоуренс, виконавчий директор ФК Челсі.

ФК Челсі та бренд Parimatch оголосили про підписання партнерського договору у серпні цього року, угода передбачена на три сезони. У межах партнерства Parimatch використовує бренд Челсі та широкий перелік цифрових, соціальних і логістичних інструментів для створення інноваційних кампаній і активацій в усьому світі.

Режисер та виконавчий продюсер нової кампанії – Андрій Копоц. Оператор-постановник – Микита Кузьменко.

Electric Sheep Film уже співпрацювала з Parimatch Ukraine для створення вірусних рекламних роликів, серед яких нещодавня кампанія для ФК Ювентус за участю ключових гравців клубу. Ексклюзивну музику для ролика з ФК Челсі створив Євген Філатов – популярний український композитор, аранжувальник, саунд-продюсер гуртів ONUKA та The Elephants, а також соліст і засновник гурту The Maneken.