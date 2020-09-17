На початку жовтня Parimatch і Ювентус проведуть спільну онлайн пресконференцію, на якій розкажуть про умови партнерства і дадуть відповіді на питання, що цікавлять.

Партнерство з Ювентус, одним з найбільших клубів світу, відкриває для Parimatch нову визначну дату, яка дозволить бренду ще більше розширити свій міжнародний профіль, охопивши мільйони фанатів по всьому світу. Parimatch і Ювентус будуть тісно співпрацювати в рамках цієї угоди, як два бренди, які прагнуть створити безпрецедентні розважальні програми для своїх клієнтів.

Учасники пресконференції почують подробиці захоплюючих новин від генерального директора Parimatch Сергія Портнова і CRO Ювентус Джорджо Річчі. Також в планах залучити на пресконференцію особливого гостя – зірку клубу. Підтверджена дата, час і подробиці конференції будуть оголошені незабаром.

"І Parimatch, і Ювентус прагнуть стати абсолютними чемпіонами у своїх напрямках, забезпечуючи мільйони вболівальників по всьому світу високоякісними видами розваг. Я з нетерпінням чекаю можливості розповісти вам більше разом з Джорджо Річчі та, можливо, з одним або двома спеціальними гостями під час нашої онлайн пресконференції в жовтні", – сказав Сергій Портнов, СЕО Parimatch.

"Ювентус і Parimatch єдині у своєму прагненні до пошуку нових технологічних рішень. Починаючи з матчу першої ліги, ми побачимо прояв бренду на іноземному телебаченні за допомогою останнього цифрового оверлею, який буде встановлений на світлодіодну систему Allianz Stadium. Наша співпраця орієнтована на глобальний масштаб, але виключно за межами Італії та Південно-Східної Азії. Ми підтримуємо шлях міжнародного зростання партнера, посилюючи взаємним бажанням взаємодію з все більш широкою аудиторією", – додав Джорджіо Річі (Giorgio Ricci), керівник відділу глобального партнерства та корпоративних доходів Ювентуса.

Parimatch вибирає партнерів, схожих по духу, щоб залучати та розважати клієнтів, як старих, так і нових. Так в липні 2018 року Parimatch став офіційним беттінговим партнером для UFC в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), пізніше в сім'ю амбасадорів бренду Parimatch увійшли легенди світового спорту Конор МакГрегор і Майк Тайсон, що втілюють сміливість бренду. А сьогодні – це Ювентус.