Parimatch: Чому підписання закону про гральний бізнес – це добре?

Міжнародний холдинг Parimatch вітає підписання Президентом України Закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Легалізація грального бізнесу відповідає як загальносвітовій практиці, так і європейській.

Це значний крок у розвитку економіки та технологій, а також стимул для припливу міжнародних інвестицій. Крім того, це 5 млрд грн регулярних надходжень до бюджету держави від продажу ліцензій щорічно.

Один з найбільших світових гравців у сфері беттінга – компанія Parimatch вже готова почати процес ліцензування для виходу на український ринок. У планах розширення співпраці з українським спортом, яке протягом останніх 11 років здійснювалося у форматі меценатської підтримки. Компанія залишається відкритою до діалогу і готова ділитися досвідом і експертизою щодо кожного з решти етапів створення в Україні ефективного, що працює і вигідного для всіх учасників ринку беттінга та азартних ігор.

"Як міжнародна компанія та один з лідерів глобального букмекерського ринку ми раді спостерігати, що Закон про гральний бізнес дотримується важливих сучасних стандартів. Нарешті, вводиться принцип відповідальної гри, якого зобов'язані дотримуватися всі оператори, а також встановлюються вимоги до гравців і їх ідентифікації. Хочу зазначити, що принцип KYC (know your customer), спрямований на ефективну і при цьому просту для користувача ідентифікацію, в усьому світі є одним з найбільших драйверів розробки сучасних технологічних рішень", – зазначив СЕО Parimatch Сергій Портнов.

Що буде з ринком найближчим часом? Закон позначає вимоги до керівників, бенефіціарам та іншим ключовим особам операторів. Крім того, вводяться жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор – статутний капітал не менше 30 млн грн, банківська гарантія не менше 34 млн грн. Все це дозволить залучити на ринок сильних, конкурентоспроможних гравців, які дотримуються високих стандартів прозорості та відкритості бізнесу. Від держави буде потрібно тільки одне –​ контроль за дотриманням встановлених правил.

З урахуванням вартості ліцензій і зацікавленості міжнародних операторів в новому регульованому ринку, можна очікувати регулярних надходжень до бюджету держави від нової галузі – мінімум 5 млрд грн щорічно.

Що ще потрібно? Головним завданням уряду стане створення органу контролю у сфері азартних ігор – Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, підпорядкованої Кабінету Міністрів. Її створення передбачено протягом 2 місяців після підписання Закону. Саме до компетенції Комісії належить ліцензування операторів, ведення відповідних реєстрів та встановлення вимог щодо сертифікації грального обладнання. Особливо важливим питанням залишаються і зміни в податковому законодавстві, які забезпечать більш ефективне функціонування грального бізнесу.