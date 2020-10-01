Сторони підписали угоду на два роки з можливістю продовження на рік.

30 вересня в Мадриді компанія Parimatch підписала партнерську угоду з La Liga і стала офіційним беттінг-партнером Примери в Україні на два роки.

Іспанська сторона надасть майданчики для розміщення бренду Parimatch на всіх заходах організованих La Liga. Відповідно до місцевих законів, реклама Parimatch буде відображатися на 3D-килимах під час трансляції матчів, а маркетингові матеріали будуть використані на виїзних матчах Реалу, Барселони і Атлетіко.

В рамках партнерства Parimatch отримає доступ на використання логотипів, емблем, торговельних марок La Liga і права на фото 7 діючих гравців для створення маркетингових матеріалів. Також дві легенди La Liga братимуть участь в PR акціях і телевізійних рекламних кампаніях Parimatch для трансляцій на території України. В майбутньому La Liga надасть квитки на матчі, які Parimatch використає в якості призів і заохочень своїх гравців.

"La Liga – одна з найпопулярніших футбольних в світі, там грають безліч зірок і тому ця співпраця є для Parimatch стратегічною. Ми багато уваги приділяємо комунікації з уболівальниками, як і La Liga. В цьому наше партнерство просто ідеальне", – зазначив представник Parimatch Вадим Місюра.

Оскар Мейо, директор по бізнесу, маркетингу та міжнародного розвитку La Liga: "Міцні регіональні партнерські угоди – це ключ до побудови більш тісних зв'язків з нашими фанатами і розширенню глобальної присутності La Liga. Parimatch розділяє наші амбіції щодо створення розваг світового рівня і є ідеальним партнером для розвитку цього підходу".

Офіційна пресконференція про підписання угоди між LaLiga і Parimatch пройде 15 жовтня. Щоб взяти участь в пресконференції, представники ЗМІ можуть зв'язатися з організаторами поштою [email protected] і підтвердити участь.

Про Parimatch

У липні 2018 року, Parimatch став офіційним беттінговим партнером UFC в Європі, на Близькому Сході та в Африці, а також має ряд угод про партнерство в футболі та в зростаючому секторі кіберспорту. Компанія відома своїми інноваціями й підприємницьким духом, корпоративною культурою і прагненням виховувати нові таланти для розвитку бренду на міжнародному рівні. Два роки тому був створений Фонд Parimatch, метою якого є просування здорового способу життя через освіту та участь громадськості в спорті.

Про La Liga

La Liga – глобальна, інноваційна і соціально відповідальна організація, лідер в сфері дозвілля і розваг. La Liga – це приватна спортивна асоціація, яка складається з 20 клубів La Liga Santander і 22 клубів La Liga SmartBank, відповідальних за організацію цих національних професійних футбольних змагань. У сезоні 2018-2019 аудиторія La Liga склала понад 2,7 мільярда людей по всьому світу.