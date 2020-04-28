Пардью покинув Ден Гааг після дострокового завершення Ередивізі, яке врятувало команду від вильоту

Голландський Ден Гааг отримає нового тренера. Алан Пардью та клуб припинили співпрацю.

Алан Пардью більше не є головним тренером Ден Гаага. 58-річний фахівець разом зі своїми асистентами покинули клуб після того, як сезон 2019/20 було достроково завершено, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Керівництво клубу та тренер подякували один одному за роботу. Нагадаємо, Пардью очолив Ден Гааг у грудні 2019 року – на той момент команда посідала передостаннє місце, на якому і залишилася після 26 турів. Під його керівництвом Ден Гааг провів 8 матчів у чемпіонаті – 1 перемога, 3 нічиї та 4 поразки. Дострокове завершення чемпіонату допомогло команді уникнути вильоту, адже склад учасників елітного дивізіону в наступній кампанії не зміниться.

Раніше Пардью встиг попрацювати у Вест Бромвічі, Вест Хемі, Ньюкаслі, Чарльтоні та інших англійських клубах.

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