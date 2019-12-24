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Пардью очолив Ден Гааг – він відмовився від пропозиції Динамо

14:41 1422 Читать на русском
Пардью очолив Ден Гааг – він відмовився від пропозиції Динамо
Алан Пардью / фото із соцмереж

Алан Пардью після півторарічної перерви повертається до тренерської роботи. Фахівець очолив голландський Ден Гааг.

Ден Гааг, який посідає передостаннє місце в чемпіонаті Нідерландів, оголосив про призначення Алана Пардью новим головним тренером. Угода розрахована до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт клубу.

Останнім місцем роботи 58-річного Пардью був Вест Бромвіч, який він покинув у квітні 2018-го. Також тренер встиг попрацювати у Вест Хемі, Ньюкаслі, Чарльтоні та інших англійських клубах. У 2017 році Пардью відмовився очолити Динамо, яке на той момент перебувало без головного тренера після відходу Сергія Реброва.

Асистентом Пардью стане Крісс Пауелл, який входить у тренерський штаб Гарета Саутгейта у збірній Англії.

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Трансфери Алан Пардью Алан Пардью Ден Гааг Ден Гааг Нідерланди
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