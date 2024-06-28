Досі з телевежі у Штутгарті можна було спостерігати за тренувальним полем, яке штаб збірної Швейцарії використовує цього місяця. Аби там не переховувався хитрий шпигун, частину великої тераси закрили. Як інформує Sky Sport Italia, швейцарська Асоціація футболу найняла навіть спеціальну охорону, яка стежить за тим, щоб ніхто не переліз через стрічку.

Швейцарія – Німеччина –1:1 – відео голів та огляд матчу Євро-2024

Параноя в команді Мурата Якіна розвинулася ще сильніше після інциденту, що стався на початку цього тижня. Ноутбуки трьох помічників головного тренера були вкрадені з готельного номера. Мотиви злодіїв залишаються невідомими. Швейцарська асоціація повідомила The Athletic, що жодної конфіденційної інформації на них не було.

У суботу, 29 червня, Швейцарія зіграє з Італією в рамках 1/8 фіналу Євро-2024.

Німеччина вирвала нічию зі Швейцарією та виграла свою групу на Євро-2024 – скасовані голи та непризначені пенальті