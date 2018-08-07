Паралімпійська збірна України завоювала срібні нагороди чемпіонату Європи

Паралімпійська збірна України з футболу здобула срібні медалі чемпіонату Європи, який проходив 25 липня — 5 серпня в Нідерландах.

Українські футболісти із наслідками дитячого церебрального паралічу посіла друге місце на ЧЄ-2018.

У фіналі наші футболісти поступились збірній Росії з рахунком 2:3. Україна виступала у групі B, де посіла друге місце, граючи проти Фінляндії, Іспанії, Англії та Росії.

"Перед матчем росіяни були впевнені, що обіграють нас". Як паралімпійська збірна України знову стала чемпіоном світу

У матчі за третє місце перемогу святкували ірландці, які в дуелі за бронзу здолали господарів турніру — голландців.

Приз найкращому гравцю чемпіонату Європи отримав українець Віталій Романчук, який також став одним із трьох кращих бомбардирів змагань.

До слова, паралімпійська збірна України трімфувала на чемпіонатах Європи п'ять разів(1999, 2002, 2006, 2010, 2014).