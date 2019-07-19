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Паралімпійська збірна України посіла друге місце чемпіонату світу – українці поступились росіянам

19 липня 23:45 152 Читать на русском
Паралімпійська збірна України посіла друге місце чемпіонату світу – українці поступились росіянам
Паралімпійська збірна України / ifcpf.com

Паралімпійська збірна України здобула срібні медалі чемпіонату світу.

Паралімпійська збірна України програла у фінальному матчі чемпіонату світу Росії з рахунком 1:3.

Паралімпійська збірна України завоювала срібні нагороди чемпіонату Європи

Зазначимо, що на груповому етапі українська збірна перемогла Австралію (7:0), Іспанію (10:0) і Аргентину (2:0). У чвертьфіналі Україна знищила збірну Нідерландів (5:0), а у півфіналі розбила Бразилію (3:0).

Додамо, що паралімпійська збірна вчетверте поспіль вийшла у фінал світової першості. Всього ж збірна України ставала чемпіоном світу п'ять разів (у 2001-му, 2003-му, 2009-му, 2013-му і 2017-го).

"Перед матчем росіяни були впевнені, що обіграють нас". Як паралімпійська збірна України знову стала чемпіоном світу

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Збірна України Паралімпійська збірна України
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