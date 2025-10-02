Молодіжна збірна України продовжує свій виступ на чемпіонаті світу U-20, що триває у Чилі. Після двох зіграних турів підопічні Дмитра Михайленка мають в активі чотири очки. Українці стартували з перемоги над Південною Кореєю, а в другому матчі розписали нічию з Панамою.

Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф

Такий результат дозволяє нашій команді ділити перше місце в групі із Парагваєм і фактично гарантує вихід до стадії 1/8 фіналу. Нагадаємо, що до плей-офф виходять по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця.

Після матчу з панамцями Футбол 24 зателефонував до Чилі й поспілкувалися з півзахисником нідерландського АЗ Алкмар та збірної України Богданом Будком.

– Богдане, після двох турів збірна України набрала чотири очки й практично забезпечила собі місце в плей-офф. У команді задоволені результатом?

– Не можна сказати, що повністю задоволені. Звичайно, чотири очки після двох матчів – це непоганий результат, але ми ставили перед собою вищі цілі. У грі з Панамою виходили з чітким наміром здобути три очки. Ми намагалися вести гру, більше володіли м’ячем, створювали моменти. Було відчуття, що ще трохи – і ми зламаємо оборону суперника. Але, як часто буває у футболі, все вирішує одна помилка. Вона й коштувала нам перемоги. Тому є певний осад.

– Очікували, що панамці окопаються біля свого штрафного?

– Ми перед матчем уважно розбирали гру Панами проти Парагваю. Спочатку суперник ще намагався вибігати в контратаки, але, мабуть, зрозумів, що проти нас це не дуже працює, – ми швидко повертали м’яч. Вони фактично всією командою сіли в оборону. У другому таймі це було особливо помітно: багато фолів, затримки часу. Це, можливо, й принесло їм результат, адже нічию вони все-таки втримали. Але для нас це досвід – треба вміти розкривати навіть такий "бетонний" захист.

– У другій грі чемпіонату світу наша команда виглядала свіжіше. Принаймні почали з атак і закінчили ними.

– Так, фізично ми почуваємося добре. У нас була серйозна підготовка, і це дає свої плоди. Ми відчуваємо, що можемо витримати високий темп упродовж усіх 90 хвилин. Це важливо, бо на турнірі такого рівня дрібниць немає. У першому матчі з Кореєю ми контролювали рахунок. А в грі з Панамою нам довелося весь час тиснути, шукати моменти. До останньої хвилини атакували, і було кілька шансів забити переможний м’яч, але, на жаль, не вистачило влучності в завершальних діях.

Михайленко розкритикував Панаму після нічиєї з Україною: "Суперник збивав час у другому таймі – лягали, відпочивали"

– На трибунах є українські вболівальники. Їх чутно під час матчу?

– Так, безумовно. Хоча стадіони тут не заповнені повністю, але українців у Чилі чути дуже добре. Для нас це додаткова мотивація. Коли чуєш знайомі вигуки чи бачиш прапори, то відчуваєш, що граєш не лише для себе й команди, а й для тих людей, які приїхали за тисячі кілометрів.

– Перші матчі відбулися в середньогір’ї. Зміна атмосферного тиску впливає на гру?

– У перші дні було непросто, бо дійсно відчувалася нестача кисню. Але ми приїхали завчасно, тренерський штаб врахував ці нюанси, і поступово ми адаптувалися. Тепер проблем практично немає. Зараз почуваємось абсолютно нормально, можемо працювати на повну.

– Після гри з Панамою отримали вихідний?

– Було ранкове тренування. Потім зібрали речі й переїхали до Сантьяго, де завершимо груповий турнір.

– У грі з Парагваєм нашу команду влаштує й нічия. Думали про це?

– Ми чудово розуміємо турнірну ситуацію. Нам потрібне перше місце. Якщо ми хочемо серйозно претендувати на щось на цьому чемпіонаті, то повинні виходити й перемагати. Тим більше, що вихід із групи з першого місця дає певну перевагу – у плей-офф можна отримати відносно слабшого суперника. Але головне навіть не це, а відчуття впевненості: коли виходиш першим, знаєш, що зробив свою роботу на сто відсотків. Тому налаштовуємося виключно на перемогу. Парагвай – сильна команда, вони теж не будуть відсиджуватися в обороні.

– У нашої команди є втрата. Через перебір жовтих карток не гратиме найкращий бомбардир Геннадій Синчук.

– Звичайно, відсутність Геннадія – це проблема. Але в нас є достатньо хлопців, які прагнуть проявити себе. Я впевнений, що ті, хто отримає шанс у грі з Парагваєм, зроблять усе для перемоги. У нашій команді немає зірок, ми всі працюємо на результат.

Україна втримала перемогу над Південною Кореєю у першому матчі на ЧС-2025 U-20