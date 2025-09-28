На чемпіонаті світу-2025 серед команд U-20 відбулись чергові матчі. Звіт та результати поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2025 U-20. 1-й тур

Парагвай – Панама – 3:2

Голи: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальєро Флейтас, 90+4 – Круг, 5, Ерберт, 76

Чилі – Нова Зеландія – 2:1

Голи: Міллан, 54, Гаргес Гомес, 90+7 – Вокер, 85 (пен.)

У другому матчі групи B, де представлена Україна, збірна Парагваю перестріляла Панаму з рахунком 3:2. Панамці вийшли вперед, але пропустили двічі й були змушені відігруватись. На 76-й хвилині збірна Панами зрівняла рахунок, але Парагвай вирвав перемогу на 90+4 хвилині завдяки голу Кабальєро Флейтаса. "Гуарані" очолили квартет України через більшу кількість забитих.

Паралельно господарі турніру з Чилі здолали Нову Зеландію. В цій зустрічі також все вирішилося в компенсований час. Гра закінчилась з рахунком 2:1 на користь чилійців. Вирішальний гол у доробку Гаргеса Гомеса.

