Чинний чемпіон Бельгії переживає дуже непрості часи. Брюгге зазнав домашньої поразки у першому матчі Ліги чемпіонів та ускладнив своє становище у боротьбі за наступний етап. Ситуація у чемпіонаті для команди Скотта Паркера не набагато краща.

Футбол24 спільно з партнером HLIBNY DAR намагається розібратися у причинах невдач "синьо-чорних" та персонально Романа Яремчука. Психологічні проблеми, зміна тренера та дивний контраст у Лізі чемпіонів – все це Брюгге у нинішньому сезоні.

Яма Яремчука

"Яремчук – перший, хто визнав, що все йде не так, як він сподівався. Але Ліга чемпіонів може стати для нього поворотним моментом", – заявив тренер Брюгге Скотт Паркер на прес-конференції перед недавнім матчем 1/8 фіналу ЛЧ з Бенфікою.

У підсумку Роман провів увесь матч на лаві запасних та спостерігав за тим, як його нинішня команда поступилася 0:2 його колишній команді. Безперечно, трагедії не сталося, адже Брюгге має ще 90 хвилин на виправлення ситуації. Однак проблема в іншому. Нинішні невдачі бельгійського чемпіона – комплексні і не стосуються окремо взятого поєдинку. Щось схоже переживає у своїй кар'єрі і Роман Яремчук.

Востаннє українець відзначався забитим м'ячем чотири місяці тому – 19 жовтня. Навіть, якщо не брати до уваги вартість витрачених 16 мільйонів євро (трансферний рекорд для клубу), то це вкрай сумний факт. Якщо конвертувати його у 9 матчів без голів, то ситуація може вважатися критичною. Разом із тим, не можна сказати, що Роман отримує крихти ігрового часу. У середньому він проводить за матч 48 хвилин.

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Сприятливі умови

Доволі типовою є ситуація, коли футболіста у клуб запрошує тренер, якого невдовзі звільняють. Як наслідок, новачок втрачає місце у складі, а все йде шкереберть. Натомість у випадку з Яремчуком має місце приємний парадокс.

Карл Хуфкенс, який очолював Брюгге на момент придбання Яремчука, наприкінці грудня залишив клуб. Незабаром "синьо-чорні" оголосили про призначення Скотта Паркера. І саме від нового тренера українець отримав небачений кредит довіри, якого не було навіть у часи правління Хуфкенса. Майже кожен невдалий матч підопічного Паркер виправдовував і публічно заявляв про повну підтримку Яремчука.

Хуфкенс та Яремчук

"Він перебував під сильним тиском через суму трансферу", – пояснював локальні невдачі свого форварда Паркер. Згодом наставник хвалив Романа за непогану гру та старання, але резюмував очевидні речі – нападника оцінюють на основі голів. А їх у Романа просто немає. Більш критично про Яремчука висловився екс-помічник Хуфкенса, Пол Окон:

В тому, що Яремчук не грав, не було провини Карла Хуфкенса – ми ухвалили рішення, і я можу його обґрунтувати. Можливо, Карл був би ідіотом, якби Яремчук зараз грав та забивав.

Схоже, попри потужну критику вболівальників, преси та експертів, Скотт Паркер продовжує вірити у Яремчука. Водночас українець є далеко не першою опцією Паркера в атаці. Ферран Жутгла, Ноа Ланг, Камаль Сова та Тейджон Б'юкенен тепер грають частіше.

Несподіваний провал

На додачу Яремчук став жертвою обставин, адже потрапив у команду, що неочікувано почала розвалюватися. Брюгге опинився у цікавій групі ЛЧ з Атлетіко, Байєром та Порту. Бельгійці фінішували на другій сходинці, залишивши позаду іспанців та німців, хоча жеребкувалися з четвертого кошика. Внесок українця у загальний успіх був мінімальним – лише 52 хвилини на груповому етапі.

Ланг та Ванакен

Особливо контрастували із сенсаційними результатами у Лізі чемпіонів показники Брюгге у внутрішній першості. Чинний чемпіон втрачав чимало очок і врешті-решт це стало фатальним для Хуфкенса. На момент його звільнення команда йшла четвертою і на 12 балів відставала від лідера.

Не можна сказати, що прихід Паркера кардинально змінив ситуацію. Брюгге все ще четвертий, а відставання від лідера тільки збільшилося – 21 очко (та гра у запасі). Про потенційну відставку англійця преса вже заговорила, утім в клубі розуміють, що вона не стане панацеєю. До того ж свій тренерський рівень Паркер вже доводив у Борнмуті, звідки був звільнений не через результати, а, скоріше, через критику трансферної політики клубу, що не сподобалося російському власнику.

Змінити все

Якщо аналізувати ситуацію з Брюгге та Яремчуком раціонально, то напрошується висновок про провалений сезон та підготовку до наступного. Ймовірний героїзм у Лісабоні та спроба відіграти два голи у Бенфіки виглядають дещо фантастично. У Лізі Жупіле "синьо-чорні" також мають небагато шансів для повернення на вершину. Навіть до третьої сходинки Брюгге все ще занадто далеко – на відстані 11 очок.

Щодо покращення результативності Романа Яремчука, тут також чудес очікувати не доводиться. Українець має ментальні проблеми, які відображаються на його грі. Рецепт повернення доволі простий – наполеглива праця плюс підтримка тренера. Якщо перше залежить виключно від Романа, то з другим теж все не так погано. Попри всі невдачі та нереалізовані моменти, Скотт Паркер довіряє Яремчуку і принаймні поки готує для нього роль гравця ротації. Роману слід негайно чіплятися за свій шанс і надолужувати втрачене. Поки така нагода у нього є. Найближча нагода – матч проти Серкль Брюгге вже цієї неділі.