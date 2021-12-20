Реал несподівано розписав мирову з Кадісом (0:0) у 18-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Реал домінував протягом всього матчу, але вразити ворота Єремії Ледесми не вдалось. Голкіпер Кадіса був на висоті – в його активі аж 9 сейвів. Мадридці загалом завдали 36 ударів.

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Ба більше, "вершкові" володіли м'ячем 81,95% часу, що є найкращим показником із сезону 2005/06. Реал залишився на 1 місці турнірної таблиці Ла Ліги, а перевага над другою Севільєю становить 6 очок. Кадіс не зрушив з передостанньої сходинки.