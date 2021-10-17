Челсі здолав Брентфорд і рамках 8-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Брентфорд здатен дати бій будь-якій команді й сьогодні це вкотре продемонстрував. Долю матчу вирішив єдиний гол Бена Чілвелла, забитий у першому тайму.

Челсі втримав перемогу над Брентфордом і очолив АПЛ, Лестер перестріляв МЮ у матчі з 6 голами, Ліверпуль знищив Уотфорд

Щоправда, моментів була набагато більше. Лукаку навіть забив, але з офсайду. Зрештою, Челсі повинен дякувати за перемогу своєму голкіперу. Едуар Менді здійснив кілька карколомних сейвів, коли здавалося, гола вже не уникнути.